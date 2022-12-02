Россиянам пообещали не поднимать цены на «новогоднюю корзину»

Российские ритейлеры сообщили, что не планируют повышать цены на такие продукты как ирка, рыба, копчености, колбасы, фрукты и игристые вина. Таким образом они хотят удержать покупателей в предпраздничный период.

Россиянам пообещали не поднимать цены на «новогоднюю корзину». Об этом « Известиям » рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Российские ритейлеры сообщили, что не планируют повышать цены на такие продукты как икра, рыба, копчености, колбасы, фрукты и игристые вина. Вместе с этим ожидаются акции и скидки. Таким образом они хотят удержать покупателей в предпраздничный период.

«В торговых сетях не ожидается повышения цен на востребованные новогодние товары, поскольку пик инфляционной нагрузки уже пройден: по всем ключевым категориям сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия. Вдобавок декабрь отличается высокой промоактивностью, — заметил Караваев. — И, конечно, важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период».

В предыдущие года новогодний набор продуктов стандартно дорожал на 10-15%. В Минсельхозе также подтвердили, что не ожидают повышения цен — они могут подняться максимум на 1-2%.