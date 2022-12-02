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Россиянам пообещали не поднимать цены на «новогоднюю корзину»
Российские ритейлеры сообщили, что не планируют повышать цены на такие продукты как ирка, рыба, копчености, колбасы, фрукты и игристые вина. Таким образом они хотят удержать покупателей в предпраздничный период.

Россиянам пообещали не поднимать цены на «новогоднюю корзину». Об этом «Известиям» рассказал председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.

Российские ритейлеры сообщили, что не планируют повышать цены на такие продукты как икра, рыба, копчености, колбасы, фрукты и игристые вина. Вместе с этим ожидаются акции и скидки. Таким образом они хотят удержать покупателей в предпраздничный период.

«В торговых сетях не ожидается повышения цен на востребованные новогодние товары, поскольку пик инфляционной нагрузки уже пройден: по всем ключевым категориям сформированы товарные запасы и зафиксированы закупочные условия. Вдобавок декабрь отличается высокой промоактивностью, — заметил Караваев. — И, конечно, важно учитывать фактор конкуренции и стремление торговых сетей поддержать потребителей в праздничный период».

В предыдущие года новогодний набор продуктов стандартно дорожал на 10-15%. В Минсельхозе также подтвердили, что не ожидают повышения цен — они могут подняться максимум на 1-2%.