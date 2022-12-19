Зампред комитета облдумы Григорий Парсентьев вручил награды участникам проекта «Я-патриот»

Заместитель председателя комитета областной думы по имущественным и земельным отношениям Григорий Парсентьев поучаствовал в мероприятии, посвященном подведению итогов реализации регионального проекта «Я-Патриот», автором которого является РРОО «ИВПК «Десантное братство». Об этом сообщил
Отмечается, что с момента запуска проекта в 2016 году прошло около 700 выездных встреч и мастер-классов, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения и начальную военную подготовку.
Григорий Парсентьев вручил благодарственные письма Рязанской областной думы партнерам проекта — коллективам Рязанского автотранспортного техникума имени Сергея Живаго и Рязанского колледжа электроники.
Помимо этого, памятные подарки регионального парламента были вручены помощникам руководителя инклюзивного ВПК «Десантное братство» РАТ имени Сергея Живаго Святославу Макарову и Даниле Герасимову за заслуги в общественной деятельности и вклад в патриотическое воспитание молодежи.