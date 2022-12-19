Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Пнд, 19
-4°
Втр, 20
-4°
Срд, 21
-2°
ЦБ USD 66.35 1.74 20/12
ЦБ EUR 70.62 1.84 20/12
Нал. USD 67.8 / 71 19/12 17:30
Нал. EUR 71.1 / 73.95 19/12 18:08
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 13:40
3 849
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
18 645
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
9 556
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
15 195
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Зампред комитета облдумы Григорий Парсентьев вручил награды участникам проекта «Я-патриот»
С момента запуска проекта в 2016 году прошло около 700 выездных встреч и мастер-классов, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения и начальную военную подготовку.

Заместитель председателя комитета областной думы по имущественным и земельным отношениям Григорий Парсентьев поучаствовал в мероприятии, посвященном подведению итогов реализации регионального проекта «Я-Патриот», автором которого является РРОО «ИВПК «Десантное братство». Об этом сообщил сайт облдумы.

Отмечается, что с момента запуска проекта в 2016 году прошло около 700 выездных встреч и мастер-классов, направленных на патриотическое воспитание подрастающего поколения и начальную военную подготовку.

Григорий Парсентьев вручил благодарственные письма Рязанской областной думы партнерам проекта — коллективам Рязанского автотранспортного техникума имени Сергея Живаго и Рязанского колледжа электроники.

Помимо этого, памятные подарки регионального парламента были вручены помощникам руководителя инклюзивного ВПК «Десантное братство» РАТ имени Сергея Живаго Святославу Макарову и Даниле Герасимову за заслуги в общественной деятельности и вклад в патриотическое воспитание молодежи.