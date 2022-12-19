В Спасском районе спасатели эвакуировали на берег рыбака с сердечным приступом

В воскресенье, 18 декабря, в поселке Лесной около деревни Никитино Спасского района спасли рыбака. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Трое жителей поселка отправились на зимнюю рыбалку на Оку. Через незамерзшую воду у берега мужчины перебрались по бревну. Они рыбачили и в это время ширина водной кромки увеличилась на несколько метров.

Около двух часов дня один из мужчин позвонил в службу спасения с сообщением о том, что его другу стало плохо. Самостоятельно переправить на берег его не могли из-за воды.

Сотрудники ГИМС и спасательной станции Спасского района эвакуировали больного со льда.

Рыбака переправили на берег на лодке и передали врачам скорой помощи. 48-летнего мужчину доставили в Шиловский межрайонный медицинский центр. Ему поставили предварительный диагноз — сердечный приступ.