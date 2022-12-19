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В рязанском доме вода с крыши залила квартиры
В доме залило этажи с десятого по четвертый.

В ночь с 17 на 18 декабря в Рязани произошел потоп в доме по адресу: Старообрядческий проезд, дом № 11. Об этом РЗН. инфо сообщила читательница.

«Огромное количество кубометров воды выливалось в квартиры нашего дома с крыши, затопило десятиэтажный дом до четвертого этажа, люди были в панике», — рассказала рязанка.

Она отметила, что на место приехала аварийная служба, которая сообщила, что подобная ситуация может повториться.

«Наша управляющая компания неоднократно принимала жалобы и заявки по поводу неисправности кровельных систем конструкций и протеканий балконов потолков и т. д, но результата — ноль. Вот теперь ожидаем что обвалится плита в техническом этаже. Нашему дому только семь лет, да и не за дом страшно, а за наши жизни», — выразила свои опасения собеседница.