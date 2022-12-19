В рязанском цирке впервые пройдут гастроли мюзикла на воде «Новогодняя Одиссея»

Представление объединит в себе оперетту, театр, лазерное шоу, фонтаны, дрессированных животных, выступления гимнастов над куполом и в воде. Премьера «Новогодней Одиссеи» пройдет 24 декабря.

В рязанском цирке состоялась пресс-конференция по случаю премьеры мюзикла на воде «Новогодняя Одиссея».

Журналистам рассказали, что представление объединит в себе оперетту, театр, лазерное шоу, фонтаны, дрессированных животных, выступления гимнастов над куполом и в воде.

Режиссер-постановщик шоу Виктория Коновалова поделилась, что шоу еще молодое. Команда приехала с новогодним мюзиклом в Рязань, после успешного выступления с аншлагами в Санкт-Петербурге.

По ее словам, рязанских зрителей ждет много воды и необычных героев.

«Такого привычного пространства манежа, как обычно, не будет. Небольшой островок, а все остальное игровое пространство — вода. Наши русалки плавают в этой воде, у них настоящие хвосты, которыми они машут зрителями. На манеже появятся персонажи из древней Греции — Афина, Персей и даже Медуза Горгона. Зрителям представят номера с участием воздушных гимнастов и дрессированных животных», — рассказала режиссер-постановщик.

Главным героем сказочной истории станет артист Алексей Коновалов. Ему придется сочетать сложные цирковые номера и вокальные выступления. Все партии он исполнит в живую.

Сюжет самого шоу объединен идеей путешествия Одиссея, который отправляется в путь, чтобы вернуть Деду Морозу амфору с волшебной силой. Без нее не получится провести Новый год. На пути героя ждут преграды и ему помогут не только русалки, обезьяны и попугаи, но и морские котики, удавы и крокодилы.

Представитель цирковой династии Дмитрий Тимченко рассказал, что морские котики очень контактные и работа на публике для них — развлечение.

«Морские котики работают на пять с плюсом, несмотря на то, что мы их дразним водой. Их выступление будет на островке суши, вокруг которого водное пространство. Это все равно, что манить ребенка игрушкой, но они готовы исполнять все трюки и даже помогают друг-другу, если что-то не получается. На арене выступят два морских котика из Уругвая и один из Африки», — поделился Дмитрий Тимченко.

Зрители увидят и воздушную гимнастку Ольгу Легенду. Она работает с полотнами не только под куполом, но и в воде. Все трюки артистка совершает без страховки.

В шоу появится и Дед Мороз — Сергей Соколов. Он поменяет привычное представление о сказочном персонаже. Дед Мороз, одетый в кольчугу, таскает бревна, жонглирует ими и сворачивает сковородки в трубочку.

Гостей шоу ждет много сюрпризов. Один из них — появление новогодней елки прямо из воды.

Премьера «Новогодней Одиссеи» пройдет 24 декабря. Посмотреть шоу рязанцы смогут до 15 января.