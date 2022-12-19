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В Рязанской области заболеваемость гриппом и ОРВИ выросла на 11,6%
Распространение вирусов гриппа на прошедшей неделе составила 49,3%. Среди них преобладал А (H1N1)-2009 (свиной грипп).

На прошедшей неделе в Рязанской области продолжился рост заболеваемости гриппом и ОРВИ. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За неделю показатель заболеваемости ОРВИ и гриппом вырос на 11,6%% по сравнению с предыдущей неделей.

Отмечается, что наиболее интенсивно эпидемический процесс протекает среди населения старше 15 лет. Среди детей 7-14 лет заболеваемость снизилась на 7,6%. Всего доля детей среди заболевших составила 52%.

Распространение вирусов гриппа на прошедшей неделе составила 49,3%. Среди них преобладал, А (H1N1)-2009 (свиной грипп). Из респираторных вирусов негриппозной этиологии преобладали аденовирусы и РС-вирусы (9,6%), в единичных случаях выявлялись метапневмовирусы, риновирусы и бокавирусы.

Ранее сообщалось, что в России не планируют вводить QR-коды из-за гриппа.