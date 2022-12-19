В Рязанской области за кражу осудили рецидивистку из Белгорода

Она похитила у знакомой деньги, плед, шесть гардин и детскую игрушку. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

В Рязанской области за кражу осудили рецидивистку из Белгорода. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Путятинского района.

В апреле 2022 года ранее неоднократно судимая женщина приехала к своей знакомой и похитила у нее деньги, плед, шесть гардин и детскую игрушку. Ущерб составил более 10 тысяч рублей.

Уголовное дело возбудили по пункту в части 2 статьи 159 УК РФ («Кража»). Суд признал жительницу Белгородской области виновной и назначил два года колонии общего режима.