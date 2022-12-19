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В Рязани владельцу галереи енотов объявили предупреждение за отсутствие лицензии на показ животных
В декабре специалисты управления провели проверку галереи «Енотсбург» в Рязани.

В Рязани владельцу галереи енотов объявили предупреждение за отсутствие лицензии на показ животных. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

В декабре специалисты управления провели проверку галереи «Енотсбург» в Рязани.

Выяснилось, что у индивидуального предпринимателя нет лицензии на осуществление деятельности по содержанию и использованию животных в культурно-зрелищных целях и данные о нем отсутствуют в специальном реестре.

В Россельхознадзоре уточнили, что без специального разрешения нельзя гарантировать, что деятельность соответствует требованиям и условиям, необходимым для особенностей содержания различных видов животных и условий их использования.

Индивидуальному предпринимателю объявили предупреждение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Фото группы «Енотсбург» «ВКонтакте»