В Курганской области в ДТП с фурой погибла семья с маленьким ребенком
Авария произошла в воскресенье, 18 декабря, около 21:00 на 62 километре трассы «Иртыш».
В Курганской области в ДТП с фурой погибла семья с маленьким ребенком. Об этом
Авария произошла в воскресенье, 18 декабря, около 21:00 на 62 километре трассы «Иртыш».
38-летний водитель за рулем Mersedes-Benz Actros 1840 выехал на «встречку», задел «ГАЗель», а после лоб в лоб столкнулся с Lada Priora.
В легковушке ехала семья с маленьким сыном из города Щучье. Все они погибли на месте ДТП.
Проводится проверка.