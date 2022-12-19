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В Курганской области в ДТП с фурой погибла семья с маленьким ребенком
Авария произошла в воскресенье, 18 декабря, около 21:00 на 62 километре трассы «Иртыш».

В Курганской области в ДТП с фурой погибла семья с маленьким ребенком. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Авария произошла в воскресенье, 18 декабря, около 21:00 на 62 километре трассы «Иртыш».

38-летний водитель за рулем Mersedes-Benz Actros 1840 выехал на «встречку», задел «ГАЗель», а после лоб в лоб столкнулся с Lada Priora.

В легковушке ехала семья с маленьким сыном из города Щучье. Все они погибли на месте ДТП.

Проводится проверка.