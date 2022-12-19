Назван возможный пик курса евро

По словам специалиста, для возврата евро к уровню 100 рублей необходимы сильные восстановительные сигналы.

Курс евро не вернется к показателю 100 рублей. В дальнейшем он будет находиться на уровне 68-69 рублей, пишет « Лента.ру » со ссылкой на экономиста Михаила Беляева.

По словам специалиста, для возврата евро к уровню 100 рублей необходимы сильные восстановительные сигналы, но их нет.

«Пиковыми значениями, я думаю, будут 68-69: это то, что экономически обоснованно глубинными, объективными факторами», — заявил Беляев.

Он также прокомментировал повышение евро до 72 рублей.

«Это повышение скорее является коррекцией, причем достаточно общей», — сказал специалист. По его словам, ранее было активное движение тех, у кого есть серьезные накопления денег, в Европу, где и используется эта валюта.

«Они там стали проводить ускоренные защитные операции с евро. Из-за этого и стало складываться впечатление, что евро — это „гавань“, где есть экономическая активность и куда надо уходить», — добавил эксперт.

Также он призвал россиян перестать воспринимать эти валюты как безопасный вариант для защиты активов. По его словам, скачки показателей временны.