В Белгороде раздались несколько взрывов, есть раненые

Несколько громких взрывов в небе раздались в центре Белгорода днем в воскресенье, 18 декабря. Губернатор Белгородской области сообщил, что над городом сработала система ПВО.

Несколько громких взрывов в небе раздались в центре Белгорода днем в воскресенье, 18 декабря. Губернатор Белгородской области сообщил, что над городом сработала система ПВО. Видео последствий горожане опубликовали в соцсетях.

«Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО. Есть последствия на земле. На данный момент известно о четырех пострадавших», — написал глава региона Вячеслав Гладков в своем телеграм-канале.

Бригады медиков доставляют пострадавших в больницу.

Губернатор также добавил, что находится на месте происшествия.