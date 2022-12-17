В Рязани ребенка высадили из троллейбуса из-за отсутствия сдачи у кондуктора

В пятницу, 16 декабря, в Рязани кондуктор высадила из троллейбуса 12-летнего школьника из-за того, что у нее не было сдачи с тысячи рублей.

В пятницу, 16 декабря, в Рязани кондуктор высадила из троллейбуса 12-летнего школьника из-за того, что у нее не было сдачи с тысячи рублей. Пост об этом опубликовал Rzn Life.

«Сегодня ребенок (12 лет) зашел в троллейбус № 13, транспортный номер 1071. Дал кондуктору 1000 рублей. На что кондуктор ему сказала, что сдачи нет, что совсем мозгов у родителей нет давать такие деньги на проезд, с такими купюрами заходить в транспорт. И самое главное, она его высадила, что является нарушением закона 37 РФ „О защите прав потребителей“, где четко и ясно сказано, что пассажир не обязан иметь разменных денег для оплаты проезда. И не может быть высажен из салона, если не отказывается его оплатить», — сообщает автор поста.

Также уточняется, что повезло, что не было мороза.