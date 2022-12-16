В Рязанской области 17 декабря ожидаются метель и гололед
Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Рязанцам рассказали о погоде в субботу, 17 декабря. Прогноз опубликовала пресс-служба регионального управления МЧС.
Ночью температура воздуха составит −11…−6 градусов. Ожидается небольшой, местами умеренный снег. Днем столбики термометра покажут отметки −4…+1 градус. Возможен снег, местами сильный, переходящий в мокрый снег, местами метель, гололед, налипание мокрого снега. На дорогах ожидается гололедица, местами снежные заносы.
Ветер восточной четверти, 6-11 метров в секунду, днем возможны порывы 12-17 метров в секунду.