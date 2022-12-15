Зеленский пожаловался, что Украине тяжело бороться с российской «пропагандой»

Он также заявил, что ему «немного страшно видеть, как изменились освобожденные города».

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался, что Киеву тяжело бороться с распространяемой Россией информацией. Его слова в четверг, 15 декабря, привели РИА Новости.

Он также заявил, что ему «немного страшно видеть, как изменились освобожденные города».

«Вынужден признать, что эта пропагандистская модель Кремля работает с ужасающими результатами. (Те, кто остались) были отрезаны от средств коммуникаций, а также от друзей и родственников, которые бежали. А те, кто не могут уехать, оказались в изоляции. Вдруг им на голову надевают (информационный) шлем — бам! — и они вынуждены жить в этом шлеме, как космонавт. И с этим трудно бороться, потому что им показывают, как (русские) их спасают и как Украина их бомбит, и «вот, пожалуйста, украинцы пытают кого-то», — сказал Зеленский.

Также украинские власти остались недовольны работой западных журналистов.