В Рязанской области простились с мобилизованным Павлом Урклиным

В Рязанской области простились с мобилизованным 24-летним Павлом Урклиным, погибшим в зоне СВО. Пост об этом в среду, 14 декабря, опубликовали в группе МОУ «Гиблицкая СОШ».

Павел Урклин родился в деревне Барсуково Касимовского района. Он учился в гиблицкой школе. Окончив девять классов, Павел поступил в касимовский нефтегазовый колледж, а затем ушел в армию. Там он служил в 4-ой гвардейской танковой Кантемировской ордена Ленина, Краснознаменной дивизии имени Андропова.

Павла мобилизовали 2 октября в стрелковые войска. 27 ноября 2022 года героически погиб при исполнении воинского долга на территории Луганской народной республики.