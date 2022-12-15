Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
-5°
Птн, 16
-2°
Сбт, 17
ЦБ USD 64.3 0.94 16/12
ЦБ EUR 68.45 1 16/12
Нал. USD 66.52 / 67.4 15/12 17:50
Нал. EUR 70.36 / 71.8 15/12 17:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
Вчера 13:40
1 038
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
15 693
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
6 829
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
12 267
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани прошло заседание по апелляции по делу экс-мэра Карабасова

В четверг, 15 декабря, в рязанском областном суде прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор по делу детской площадки в Лесопарке экс-мэра Сергея Карабасова.

На заседание не явился представитель потерпевшей стороны администрации города Татьяна Савина. Судебная коллегия приняла решение продолжить рассмотрение без нее.

Первым выступил Сергей Карабасов. Он попросил отменить приговор советского суда и оправдать его, Игоря Ковалева и Михаила Пузанова. Экс-мэр добавил, что планирует выступить с речью на прениях. Остальные фигуранты дела его поддержали.

Адвокат Карабасова Эдуард Видакас также попросил судебную коллегию отменить приговор, который, по его мнению, является «не правосудным» и оправдать обвиняемых.

«На главный вопрос так и не было ответа, какое отношение имел к контракту Карабасов, который исполнял обязанность главы мэрии. Очевидно, что он не отвечал за исполнение контракта и не контролировал его. Это вытекает из материалов дела», — рассказал Видакас.

По словам адвоката, более подробно он изложил все письменно в апелляционной жалобе.

Также стороны защиты пояснили, что вопрос ущерба суд установил на основании цены указанной в контракте, но не принял во внимание три экспертизы, где специалисты указали разные суммы причиненного ущерба.

«А был ли он причинен? Это так и не установили. Представитель мэрии, например, заявлял, что нет», — заключили юристы.

Представители защиты подчеркнули, что при вынесении приговора по каждому пункту были нарушения. По их мнению, советский суд не смог доказать связь между Карабасовым, Ковалевым и Пузановым.

В конце судебная коллегия сообщила, что на следующем заседании планируется вновь вызвать представителя потерпевшего и определить его позицию по делу. Только тогда возможно будет перейти к прениям сторон.

Участников дела и их защитников попросили предоставить копии ходатайств, если они планируют их подачу.

Следующее заседание состоится в 28 декабря в 14:00.

Напомним, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, экс-начальник управления ЖКХ Игорь Ковалев и предприниматель Михаил Пузанов были признаны Советским районным судом виновными по статье «растрата».

Все фигуранты обжаловали приговор. Рассмотрев апелляционные жалобы осужденных, в мае Рязанский областной суд в отменил вынесенный приговор всем участникам дела и направил дело на новое рассмотрение.

Затем прокуратура обжаловала решение в кассационном суде. Дело направили на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.