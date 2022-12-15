В Рязани прошло заседание по апелляции по делу экс-мэра Карабасова

В четверг, 15 декабря, в рязанском областном суде прошло заседание по рассмотрению апелляционной жалобы на приговор по делу детской площадки в Лесопарке экс-мэра Сергея Карабасова.

На заседание не явился представитель потерпевшей стороны администрации города Татьяна Савина. Судебная коллегия приняла решение продолжить рассмотрение без нее.

Первым выступил Сергей Карабасов. Он попросил отменить приговор советского суда и оправдать его, Игоря Ковалева и Михаила Пузанова. Экс-мэр добавил, что планирует выступить с речью на прениях. Остальные фигуранты дела его поддержали.

Адвокат Карабасова Эдуард Видакас также попросил судебную коллегию отменить приговор, который, по его мнению, является «не правосудным» и оправдать обвиняемых.

«На главный вопрос так и не было ответа, какое отношение имел к контракту Карабасов, который исполнял обязанность главы мэрии. Очевидно, что он не отвечал за исполнение контракта и не контролировал его. Это вытекает из материалов дела», — рассказал Видакас.

По словам адвоката, более подробно он изложил все письменно в апелляционной жалобе.

Также стороны защиты пояснили, что вопрос ущерба суд установил на основании цены указанной в контракте, но не принял во внимание три экспертизы, где специалисты указали разные суммы причиненного ущерба.

«А был ли он причинен? Это так и не установили. Представитель мэрии, например, заявлял, что нет», — заключили юристы.

Представители защиты подчеркнули, что при вынесении приговора по каждому пункту были нарушения. По их мнению, советский суд не смог доказать связь между Карабасовым, Ковалевым и Пузановым.

В конце судебная коллегия сообщила, что на следующем заседании планируется вновь вызвать представителя потерпевшего и определить его позицию по делу. Только тогда возможно будет перейти к прениям сторон.

Участников дела и их защитников попросили предоставить копии ходатайств, если они планируют их подачу.

Следующее заседание состоится в 28 декабря в 14:00.

Напомним, и.о. главы администрации Рязани Сергей Карабасов, экс-начальник управления ЖКХ Игорь Ковалев и предприниматель Михаил Пузанов были признаны Советским районным судом виновными по статье «растрата».

Все фигуранты обжаловали приговор. Рассмотрев апелляционные жалобы осужденных, в мае Рязанский областной суд в отменил вынесенный приговор всем участникам дела и направил дело на новое рассмотрение.

Затем прокуратура обжаловала решение в кассационном суде. Дело направили на новое рассмотрение в Рязанский областной суд.