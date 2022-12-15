В поселке Строитель пенсионерка поскользнулась и сломала ногу

В поселке Строитель пенсионерка поскользнулась и сломала ногу. Пост об этом в четверг, 15 декабря, появился в группе «Рязань».

Инцидент случился между домами № 7 улицы Дружной и № 10а Петрозаводской. Женщина поскользнулась и сломала ногу. Неравнодушные горожане вызвали скорую.

«Вот результат не посыпанных песком дорог и тропинок. За бездействие ДБГ (Дирекции благоустройства — прим. ред.), люди платят переломами ног и рук, стабильность!» — написали рязанцы.

Судя по кадрам, пока пенсионерка дожидалась скорую, ей принесли стул.