Путин поручил обратить внимание на Рязанскую область из-за низкой рождаемости

Путин поручил обратить внимание на Рязанскую область из-за низкой рождаемости. Об этом пишет « Интерфакс ».

Президент Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию и нацпроектам в четверг, 15 декабря, заслушал доклад вице-премьера Татьяны Голиковой о проекте по повышению рождаемости.

Голикова сообщила, что до 25 декабря подготовят «портрет женщины, желающей родить ребенка»; меры поддержки по повышению рождаемости будут представлены президенту в феврале, в апреле будут сформированы адресные рекомендации для всех субъектов, направленные на повышение рождаемости. Вместе с этим разработают дополнительный комплекс мер по поддержке рождаемости.

Путин поручил Голиковой «обратить внимание и на регионы, в которых складывается такая ситуация, на которую мы просто обязаны обращать особое внимание». Это Рязанская область, а также Смоленская, Ленинградская и Пензенская и Республика Мордовия.

Президент отметил, что в этих регионах уровень рождаемости ниже, чем в целом по стране.