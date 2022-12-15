Мэрия проверила, как убирают снег около рязанских предприятий и организаций
В среду, 14 декабря, контрольно-аналитическое управление проверило 117 организаций.
Мэрия проверила, как убирают снег около рязанских предприятий и организаций. Об этом сообщили на сайте городской администрации.
В среду, 14 декабря, контрольно-аналитическое управление проверило 117 организаций. Владельцам выдали уведомления о необходимости оперативно убирать снег и обрабатывать прилегающие территории противогололедными средствами.
В городе продолжаются работы по ликвидации последствий снегопада. В работе задействованы все коммунальные службы, за качеством уборки усилен контроль.