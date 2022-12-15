Мэр Елена Сорокина встретилась с кураторами семей мобилизованных рязанцев

Мэр Елена Сорокина встретилась с кураторами семей мобилизованных рязанцев. Пост об этом в четверг, 15 декабря, она опубликовала на личной странице во «Вконтакте».

Глава горадминистрации выяснила, как решаются волнующие вопросы семей мобилизованных. По ее словам, благодаря индивидуальному подходу кураторы выстроили доверительные отношения с семьями мобилизованных. С ними они общаются в чатах и находятся на связи круглые сутки.

Кроме того, все семьи, которые находятся под патронажем, организовали меры поддержки: детей обеспечили школьным питанием, также они имеют первоочередное право на зачисление в детские сады и школы, родителей освободили от платы за детский сад. Также членам семей выделили социальную карту «Забота». Кураторы работают в тесном взаимодействии с областными ведомствами и помогают в решении разных вопросов, в том числе по лечению, лекарствам, получению выплат, кредитам, организации досуга — экскурсионных поездок, походов в театры и на концерты."Поблагодарила сотрудников за неформальный подход, за то, что помогают от всего сердца, тактично, деликатно стараются поддержать людей в это непростое время. Мы вместе. Ждем наших Героев с победой!" — заключила мэр.