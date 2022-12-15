Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские войска готовят новое наступление на Киев

Россия готовит резерв и вскоре предпримет новое наступление на Киев. Такое заявление в четверг, 15 декабря, сделал главком ВСУ Валерий Залужный, передал «МК».

Главком ВСУ признал, что в военном отношении Россия поступает правильно, если начнет наступление на Киев. Однако на данный момент российские войска пытаются выиграть время для наступления: собирают ресурсы и создают новый потенциал для достижения своих целей. Что же касается боев вдоль 1500-километровой линии фронта — они сковывают войска Украины и не дают им перегруппироваться.

Залужный также выразил уверенность, что в России «где-то за Уралом» готовят новые ресурсы. При этом новое наступление, по его словам, может произойти в феврале или марте 2023 года, а в худшем случае — в конце января.

Кроме того, Залужный заявил, что из-за ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в стране скоро совсем не останется воды, света и тепла. Такой исход грозит тем, что ВСУ не смогут подготовить резервы дя продолжения боевых действий.

При этом с теми ресурсами, которые предоставляет Запад, Залужный заявил, что не может проводить новые большие операции. Он заявил о необходимости иметь «300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц», но такого количества Украине не предоставляют.

«Русская мобилизация сработала», — сказал Залужный, и еще раз отметил, что не сомневается в том, что российские военные предпримут «еще одну попытку в Киеве».