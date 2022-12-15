Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Чтв, 15
-5°
Птн, 16
-2°
Сбт, 17
ЦБ USD 64.3 0.94 16/12
ЦБ EUR 68.45 1 16/12
Нал. USD 66.52 / 67.4 15/12 17:50
Нал. EUR 70.36 / 71.8 15/12 17:50
Новости
Мобилизация
Публикации
Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
Вчера 13:40
1 038
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
15 693
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
6 828
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
12 267
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Главком ВСУ Валерий Залужный заявил, что российские войска готовят новое наступление на Киев

Россия готовит резерв и вскоре предпримет новое наступление на Киев. Такое заявление в четверг, 15 декабря, сделал главком ВСУ Валерий Залужный, передал «МК».

Главком ВСУ признал, что в военном отношении Россия поступает правильно, если начнет наступление на Киев. Однако на данный момент российские войска пытаются выиграть время для наступления: собирают ресурсы и создают новый потенциал для достижения своих целей. Что же касается боев вдоль 1500-километровой линии фронта — они сковывают войска Украины и не дают им перегруппироваться.

Залужный также выразил уверенность, что в России «где-то за Уралом» готовят новые ресурсы. При этом новое наступление, по его словам, может произойти в феврале или марте 2023 года, а в худшем случае — в конце января.

Кроме того, Залужный заявил, что из-за ударов по энергетической инфраструктуре Украины, в стране скоро совсем не останется воды, света и тепла. Такой исход грозит тем, что ВСУ не смогут подготовить резервы дя продолжения боевых действий.

При этом с теми ресурсами, которые предоставляет Запад, Залужный заявил, что не может проводить новые большие операции. Он заявил о необходимости иметь «300 танков, 600-700 БМП, 500 гаубиц», но такого количества Украине не предоставляют.

«Русская мобилизация сработала», — сказал Залужный, и еще раз отметил, что не сомневается в том, что российские военные предпримут «еще одну попытку в Киеве».