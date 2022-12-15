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Везет на новинки: 7 новых книг, которые стоит прочитать
Под занавес 2022-го вышло немало многообещающих книжных...
14 декабря 2022 13:40
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Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
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Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
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Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
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А что в кино? «Непослушник-2», «Маша и медведь в кино» и другие новинки
Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.

Продолжение популярной российской комедии «Непослушник» — часть вторая. К отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, но в тот же вечер священник после падения теряет память и забывает кто он. Главный герой Дима решается на самый масштабный пранк в своей жизни — восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства, чтобы помочь вернуть память.

Японский фильм ужасов «Проклятие: разгадка». Во всей стране в течение 24 часов умирают люди, посмотревшие проклятое видео с Садако. Аспирантка Аяка, обладающая феноменально высоким IQ, начинает расследование этих загадочных смертей.

В фильме «Таинственное убийство» Молодой детектив Йохан берется за расследование убийства 21-летней Клары. Чем больше следователь узнает о жизни девушки, тем больше появляется версий и подозреваемых.

И сразу две новинки для детей — мультфильмы «Маша и медведь в кино: 12 месяцев» и «Храбрая принцесса».

Полный обзор новинок кино смотрите на нашем сайте в разделе «Афиша».