А что в кино? «Непослушник-2», «Маша и медведь в кино» и другие новинки

Четверг — традиционный день киноновинок. Афиша РЗН. инфо расскажет о картинах, которые рязанцы увидят на больших экранах уже на этой неделе.
Продолжение популярной российской комедии «Непослушник» — часть вторая. К отцу Анатолию собирается на исповедь криминальный авторитет, но в тот же вечер священник после падения теряет память и забывает кто он. Главный герой Дима решается на самый масштабный пранк в своей жизни — восстановить яркие моменты жизни отца Анатолия, начиная с детства, чтобы помочь вернуть память.
Японский фильм ужасов «Проклятие: разгадка». Во всей стране в течение 24 часов умирают люди, посмотревшие проклятое видео с Садако. Аспирантка Аяка, обладающая феноменально высоким IQ, начинает расследование этих загадочных смертей.
В фильме «Таинственное убийство» Молодой детектив Йохан берется за расследование убийства 21-летней Клары. Чем больше следователь узнает о жизни девушки, тем больше появляется версий и подозреваемых.
И сразу две новинки для детей — мультфильмы «Маша и медведь в кино: 12 месяцев» и «Храбрая принцесса».
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