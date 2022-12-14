В Ленинградской области нашли останки рязанского солдата, погибшего во время Великой Отечественной войны

В Ленинградской области нашли останки рязанского солдата Григория Барсукова. Об этом сообщил Военно-Исторический Поисковый Отряд «ЭНСО».

Поисковики обследовали участок местности рядом с поселком Смирново Выборгского района. Там они обнаружили утерянное воинское захоронение, в котором удалось установить имена семи из 11 бойцов РККА.

Волонтеры ищут родственников майора Григория Барсукова. Он родился в селе Троицкое Муравлянского района Рязанской области. Призывался в 1941 году из Муравлянского РВК. На момент призыва был женат на Марфе Барсуковой.