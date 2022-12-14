Рязань «встала» в десятибалльные пробки

Согласно сервису «Яндекс.Карты», на одной из улиц произошло ДТП.

Рязань «встала» в десятибалльные пробки. Об этом в среду, 14 декабря, свидетельствуют данные сервиса «Яндекс. Карты».

В частности, крупные заторы собрались на Московском шоссе у ТЦ «Премьер» и «Барс на Московском», Первомайском проспекте, а также улицах Каширина, Дзержинского, Спортивной, Есенина, Ленина. Также автомобили стоят на Муромском и Голенчинском шоссе и улицах Зубковой, Свободы и Вознесенской.

На улице Гагарина произошло ДТП.