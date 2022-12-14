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Роспотребнадзор: в России четвертую неделю отмечается рост заболеваемости COVID-19

В России четвертую неделю отмечается рост заболеваемости коронавирусом. Об этом в среду, 14 декабря, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с членами правительства, на котором присутствовал президент Владимир Путин.

Глава государства заявил, что в России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом каждую неделю.

«Я вижу, что у нас, к сожалению, ОРВИ и грипп растет, чуть ли не на 30-35% в неделю, по-моему», — сказал Путин.

Анна Попова подтвердила, что эпидситуация в стране напряженная, В частности, из-за роста заболеваемости коронавирусом, который будет продолжаться.

«Владимир Владимирович (Путин), вы, безусловно, правы: так и есть — мы видим напряженную эпидситуацию в Российской Федерации на сегодняшний день… Это рост заболеваемости ковидом, мы наблюдаем его четвертую неделю после двухмесячного предыдущего снижения, он на уровне 10-11 процентов каждую неделю», — сказала Попова.