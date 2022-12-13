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Зеленский вновь попросил денег на восстановление Украины
Президент Украины отметил, что боевые действия затронули территории 11 областей.

Владимир Зеленский попросил у участников международной конференции по поддержке Украины во Франции 12 миллиардов евро на восстановление страны. Об этом передает РИА Новости.

Во вторник, 13 декабря, в Париже прошла международная конференция по поддержке Украины.

Зеленский пригласил страны «присоединиться уже сейчас», в том числе в рамках шефства Франции на Черниговщине.

Президент Украины отметил, что боевые действия затронули территории 11 областей. По его словам, объем восстановления охватил более 50 тысяч объектов, на это потребуется более 12 миллиардов евро.