В Рязанской области оборудуют шесть лыжных трасс

Трассы обустроят в Мемориальном парке, в «Березовой роще» в Голенчине, в Лесопарке, в районе Лысой горы и «Тропы Паустовского» в Солотче, а также в Соколовке.

В Рязанской области оборудуют шесть лыжных трасс. Об этом сообщили на сайте мэрии.

Зимой в сезон 2022-2023 годов для рязанцев подготовят шесть лыжных трасс — в Мемориальном парке, в «Березовой роще» в Голенчине, в Лесопарке, в районе Лысой горы и «Тропы Паустовского» в Солотче, а также в Соколовке.

В управлении по физической культуре и массовому спорту рассказали, что в Голенчине, Лесопарке и Соколовке протяженность трасс составит пять километров, в Солотче — три километра, по «Тропе Паустовского» — 2,8 километров.

Лыжная трасса в Мемориальном парке будет оснащена освещением, ее протяженность составит 2,5 километров.