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В Рязанской области до конца 2025 года построят шесть межпоселковых газопроводов
Это позволит газифицировать населенные пункты в Михайловском, Скопинском, Рыбновском и Сапожковском районах области, а также тепличный комплекс и цементный завод.

Реализацию программы газификации в Рязанской области обсудили на заседании регионального штаба. В нем приняли участие руководители газораспределительных компаний области, представители единого оператора газификации — ООО «Газпром газификация» и администрации региона.

До конца 2025 года по программе развития газоснабжения и газификации Рязанской области на 2021-2025 года построят шесть межпоселковых газопроводов. Это позволит газифицировать населенные пункты в Михайловском, Скопинском, Рыбновском и Сапожковском районах области, а также тепличный комплекс и цементный завод. По пяти объектам ведутся проектно-изыскательские работы. Строительство газопровода к цементному производству находится на завершающем этапе.

На штабе также обсудили ход реализации мероприятий по догазификации. В Рязанской области от жителей принято более 5,7 тысяч заявок на основании которых заключили более 5,5 тысяч договоров. По ускоренной программе газификации к границам более 4,6 тысяч участков уже подведен газ. Всего в план-график догазификации региона входит почти 6 000 домовладений.

Справка

АО «Газпром газораспределение Рязанская область» входит в Группу «Газпром межрегионгаз», выполняет транспортировку природного газа потребителям Рязанской области, эксплуатацию газовых сетей и объектов газового хозяйства, а также строительство и проектирование газопроводов, обслуживание ВДГО.