В Рязани на ярмарке выходного дня торговали рыбой и мясом без документов

Специалисты провели проверку 10 декабря на улице Дзержинского.

В Рязани на ярмарке выходного дня торговали рыбой и мясом без документов. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Россельхознадзора.

Специалисты провели проверку 10 декабря на улице Дзержинского. Выяснилось, что там продавали рыбу и мясо без документов, подтверждающих ее качество и безопасность. Также мясную продукцию хранили без холодильников.

За торговлю обезличенной продукцией специалисты Россельхознадзора объявили предостережение.