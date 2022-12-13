В Рязани на Лыбедском бульваре откроют каток, который будет работать при плюсовой температуре

С 15 декабря по 28 февраля каток будет работать ежедневное с 11:00 до 22:00 с перерывами каждые 45 минут на подготовку льда.

В среду, 14 декабря, в Рязани на Лыбедском бульваре откроют каток, который будет работать даже при плюсовых температурах. Об этом сообщил сайт мэрии.

Открытие состоится в 16:00 14 декабря. Каток некоторое время работал в тестовом режиме.

«Его отличительная особенность — система охлаждения льда, при которой каток будет работать даже при плюсовых температурах», — сообщили в мэрии.

С 15 декабря по 28 февраля каток будет работать ежедневное с 11:00 до 22:00 с перерывами каждые 45 минут на подготовку льда.

С 25 декабря по 8 января каток будет работать бесплатно. Одновременно там смогут кататься не более 80 человек, поэтому записаться на сеанс можно заранее по телефону +7 (903) 640-56-60 .

Для посетителей организуют прокат коньков, теплую раздевалку и зону фудкорта.

По вечерам на катке будет включаться освещение и музыкальное сопровождение. В период новогодних праздников пройдут мастер-классы и тематические мероприятия.