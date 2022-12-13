В Пронском районе в 16 классах и шести группах детсада ввели карантин

Главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына заявила, что среди детей отмечается рост заболевания гриппом и ОРВИ.

В Пронском районе из-за вспышки заболеваний на дистанционное обучение перевели 16 школьных классов. Об этом пишет ИД « Пресса ».

Карантин ввели также в шести дошкольных группах в первой декаде декабря.

«По данным мониторинга на 13 декабря, в Пронской, первой и второй новомичуринских школах, а также в Мамоновском филиале превышен эпидпорог вирусных заболеваний гриппа и ОРВИ», — сообщила начальник управления образования Александра Кучинова.

Она объяснила, что карантинные меры вводятся, если в классе болеют 20% учеников. С 13 декабря все начальные классы Пронской школы перешли на дистанционное обучение. В первой и второй школах Новомичуринска на карантине находятся по два начальных класса.

«В Мамоновском филиале второй новомичуринской школы карантин ввели в пяти классах. Здесь болеют и учителя — семеро из десяти», — добавила Кучинова.

Учителя проводят уроки дистанционно, несмотря на плохое самочувствие.

Кроме того, на карантине находятся три группы дошкольников в Пронском саду. С 13 декабря на карантин ушли все три детсадовские группы села Октябрьское.

«В образовательных учреждениях Пронского района соблюдаются все профилактические меры: работают рециркуляторы, проводятся дезинфекция и проветривание классов, как и ежедневное измерение температуры учеников», — пояснила Александра Кучинова.

Главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына заявила, что среди детей отмечается рост заболевания гриппом и ОРВИ.

«Сдержать распространение гриппа можно при иммунизации 70-75 процентов населения. В Пронском районе от гриппа привились 48 процентов жителей — 60 процентов детей и 45 процентов взрослых. В настоящее время ковид регистрируется лишь в единичных случаях. На 13 декабря он выявлен у двух взрослых пациентов», — добавила медик.