Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
Срд, 14
-1°
Чтв, 15
-5°
ЦБ USD 63.21 0.44 14/12
ЦБ EUR 66.7 0.43 14/12
Нал. USD 65.08 / 66.9 13/12 17:00
Нал. EUR 68.34 / 70 13/12 17:00
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
14 254
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
5 647
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
11 063
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
10 023
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
В Пронском районе в 16 классах и шести группах детсада ввели карантин
Главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына заявила, что среди детей отмечается рост заболевания гриппом и ОРВИ.

В Пронском районе из-за вспышки заболеваний на дистанционное обучение перевели 16 школьных классов. Об этом пишет ИД «Пресса».

Карантин ввели также в шести дошкольных группах в первой декаде декабря.

«По данным мониторинга на 13 декабря, в Пронской, первой и второй новомичуринских школах, а также в Мамоновском филиале превышен эпидпорог вирусных заболеваний гриппа и ОРВИ», — сообщила начальник управления образования Александра Кучинова.

Она объяснила, что карантинные меры вводятся, если в классе болеют 20% учеников. С 13 декабря все начальные классы Пронской школы перешли на дистанционное обучение. В первой и второй школах Новомичуринска на карантине находятся по два начальных класса.

«В Мамоновском филиале второй новомичуринской школы карантин ввели в пяти классах. Здесь болеют и учителя — семеро из десяти», — добавила Кучинова.

Учителя проводят уроки дистанционно, несмотря на плохое самочувствие.

Кроме того, на карантине находятся три группы дошкольников в Пронском саду. С 13 декабря на карантин ушли все три детсадовские группы села Октябрьское.

«В образовательных учреждениях Пронского района соблюдаются все профилактические меры: работают рециркуляторы, проводятся дезинфекция и проветривание классов, как и ежедневное измерение температуры учеников», — пояснила Александра Кучинова.

Главврач Новомичуринской межрайонной больницы Наталья Черницына заявила, что среди детей отмечается рост заболевания гриппом и ОРВИ.

«Сдержать распространение гриппа можно при иммунизации 70-75 процентов населения. В Пронском районе от гриппа привились 48 процентов жителей — 60 процентов детей и 45 процентов взрослых. В настоящее время ковид регистрируется лишь в единичных случаях. На 13 декабря он выявлен у двух взрослых пациентов», — добавила медик.