Руководство рязанской мэрии поздравило управление Федерального казначейства региона с 30-летием со дня образования системы

Сотрудников управления отметили региональными и муниципальными наградами.

Во вторник, 13 декабря, в Рязани поздравили управление Федерального казначейства по Рязанской области с 30-летием со дня образования системы. Об этом сообщил сайт мэрии.

«Управление Федерального казначейства по Рязанской области было образовано в нашей стране в числе первых. За эти годы вы стали одним из ключевых подразделений управления госфинансами, контроля бюджетных расходов и их целевого использования», — отметил на торжестве первый заместитель главы администрации Алексей Пустовалов.

Он подчеркнул, что компетентность, ответственный подход к делу отличают лучших работников службы и поблагодарил их за добросовестный труд и преданность профессии.

Сотрудников управления отметили региональными и муниципальными наградами.