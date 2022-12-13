Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
Срд, 14
-1°
Чтв, 15
-5°
ЦБ USD 63.21 0.44 14/12
ЦБ EUR 66.7 0.43 14/12
Нал. USD 65.08 / 66.9 13/12 17:00
Нал. EUR 68.34 / 70 13/12 17:00
Новости
Мобилизация
Публикации
Рязанский суд разрешил педофилу ждать пересмотра дела на свободе
На момент совершения преступления в 2020 году жертве бы...
8 декабря 15:51
14 254
Новогодние каникулы по-русски: как планируют отдохнуть рязанцы
Журналист РЗН. инфо узнал у турагентств, где рязанцы пл...
7 декабря 12:18
5 647
Как в Рязани спасли больше половины раненых после Бородинской битвы
Рязанским врачам удалось вылечить 77% нижних чинов и 60...
30 ноября 15:52
11 063
Как удаленно подключить пакет услуг связи и сервисов в интернет-магази...
Сегодня бизнес-клиент хочет онлайн, быстро и удобно при...
30 ноября 16:00
10 023
Все публикации →
Бизнес
АфишаNew
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
ИТОГИ ГОДА 2021
Вокруг Рязани: Бездорожье
Новое
Вокруг Рязани: прогулки на лошадях
Пра как дауншифтинг
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Все спецпроекты →
Руководство рязанской мэрии поздравило управление Федерального казначейства региона с 30-летием со дня образования системы
Сотрудников управления отметили региональными и муниципальными наградами.

Во вторник, 13 декабря, в Рязани поздравили управление Федерального казначейства по Рязанской области с 30-летием со дня образования системы. Об этом сообщил сайт мэрии.

«Управление Федерального казначейства по Рязанской области было образовано в нашей стране в числе первых. За эти годы вы стали одним из ключевых подразделений управления госфинансами, контроля бюджетных расходов и их целевого использования», — отметил на торжестве первый заместитель главы администрации Алексей Пустовалов.

Он подчеркнул, что компетентность, ответственный подход к делу отличают лучших работников службы и поблагодарил их за добросовестный труд и преданность профессии.

Сотрудников управления отметили региональными и муниципальными наградами.