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Малков провел заседание антитеррористической комиссии Рязанской области
Участники заседания подвели итоги работы региональной и муниципальных антитеррористических комиссий за 2022 год, проанализировали качество выполнения комплексного плана противодействия идеологии терроризма, исполнение решений национального антитеррористического комитета.

Во вторник, 13 декабря, губернатор Павел Малков провел заседание антитеррористической комиссии Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального правительства.

Участники заседания подвели итоги работы региональной и муниципальных антитеррористических комиссий за 2022 год, проанализировали качество выполнения комплексного плана противодействия идеологии терроризма, исполнение решений национального антитеррористического комитета. Кроме этого, определили задачи на предстоящий год.

«Мы продолжаем работать в условиях проведения специальной военной операции. Ответственность очень высокая. Важно обеспечить безопасность людей и стратегических объектов», — сказал Павел Малков.

Губернатор добавил, что необходимо соблюдать все установленные регламенты. По его словам, они учитывают текущую обстановку, а при необходимости дорабатываются и корректируются.