Во вторник, 13 декабря, губернатор Павел Малков провел заседание антитеррористической комиссии Рязанской области. Об этом сообщил сайт регионального правительства.
Участники заседания подвели итоги работы региональной и муниципальных антитеррористических комиссий за 2022 год, проанализировали качество выполнения комплексного плана противодействия идеологии терроризма, исполнение решений национального антитеррористического комитета. Кроме этого, определили задачи на предстоящий год.
«Мы продолжаем работать в условиях проведения специальной военной операции. Ответственность очень высокая. Важно обеспечить безопасность людей и стратегических объектов», — сказал Павел Малков.
Губернатор добавил, что необходимо соблюдать все установленные регламенты. По его словам, они учитывают текущую обстановку, а при необходимости дорабатываются и корректируются.