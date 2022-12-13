Малков подписал соглашение о сотрудничестве с группой компаний «Агропромкомплектация»

Соглашение предусматривает реализацию инвестиционного проекта по строительству и вводу в эксплуатацию пяти свиноводческих комплексов на 80 тысяч голов каждый, станции искусственного осеменения и комбикормового завода мощностью 300 тысяч тонн.

Во вторник, 13 декабря, Рязанская область заключила соглашение с группой компаний «Агропромкомплектация». Документ подписали губернатор Павел Малков и гендиректор группы компаний Сергей Новиков, сообщил сайт регионального правительства.

Соглашение предусматривает реализацию инвестиционного проекта по строительству и вводу в эксплуатацию пяти свиноводческих комплексов на 80 тысяч голов каждый, станции искусственного осеменения и комбикормового завода мощностью 300 тысяч тонн с ремонтными мастерскими, складом для хранения семян и административно-бытовым корпусом.

Объекты появятся на территории Кораблинского, Ряжского, Старожиловского и Михайловского районов. Строительство ряда из них начнется уже в следующем году. Реализация инвестпроекта рассчитана на период до 2028 года. Предполагается создание почти 550 рабочих мест.

«В Рязанской области будет построено семь новых объектов агропромышленного комплекса. Проект очень важный: большое количество рабочих мест, продолжение развития АПК, что является один из ключевых приоритетов, — сказал Павел Малков. — Агропромкомплектация — надежный, проверенный партнер. В Рязанской области уже реализованы некоторые проекты инвестора. Уверен, что здесь тоже будет положительный результат».

Малков пообещал, что регион окажет поддержку в дальнейшей работе."Все обязательства, которые мы на себя берем, будут выполнены в полном объеме", — добавил глава региона. Генеральный директор ГК «Агропромкомлектация» Сергей Новиков поблагодарил главу региона за конструктивное и оперативное взаимодействие.

«Новый проект является очень серьезным для нашей группы компаний. Мы входим в новую инвестиционную фазу и планируем вложить в общей сложности около 25-30 млрд рублей в развитие свиноводства и кормопереработку. Уверен, что ничего не помешает претворить этот проект в жизнь», — подчеркнул Сергей Новиков.

Отмечается, что «Агропромкомплектация» является одним из ведущих в России агропромышленных объединений с замкнутым циклом производства «от поля до прилавка» и входит в перечень системообразующих предприятий страны. В настоящее время группа компаний — в числе лидеров национального рейтинга крупнейших производителей свинины, молока и переработчиков мяса в России.