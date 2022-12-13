Футуристичный фастбэк С5 марки OMODA представили в «Автоимпорт Рязань»

Футуристичный фастбэк С5 марки OMODA представили в «Автоимпорт Рязань». Об этом сообщили в компании.

В «Автоимпорте» подчеркнули, что OMODA — это вселенная, объединяющая реальное и виртуальное пространство.

«В ней первоочередное значение имеют технологии и инновации, тренды и тенденции, забота об устойчивом будущем и обществе. Бренд OMODA нацелен на объединение представителей разных сфер с общими ценностями, умеющими нестандартно мыслить и открытыми для всего нового», — отметили в компании.

В «Автоимпорте» рассказали, что отличительной чертой автомобилей марки OMODA являются футуристичный дизайн и современные технологии. Модельный ряд марки будет состоять из трех автомобилей к середине 2023 года, первая флагманская модель — фастбэк кроссовер C5 доступен для бронирования на специальных условиях на официальном сайте .

«Заслуга футуристичного облика OMODA С5 принадлежит международной команде дизайнеров под руководством Стива Юма. Автомобиль разрабатывался в рамках концепции „Art in Motion“, в основе которой лежит авангардный подход к цвету и форме. Сочетание плавных линий кузова и четких выштамповок, необычные стилистические решения в форме и компоновке передних фар. Наиболее впечатляющим элементом автомобиля является решётка радиатора, которая исполнена по принципу „безграничности“. Данный эффект усиливается расположенными внутри ромбовидных ячеек элементов алмазной формы, создающими визуальный эффект сияния за счет игры света и тени», — рассказали в компании.

Анна Щербакова, амбассадор OMODA, обладательница золотой медали в одиночном фигурном катании на Олимпийских играх в Пекине, чемпионка мира и трехкратная чемпионка России, первая в истории прыгнувшая два четверных лутца в одной программе поделилась своими впечатлениями о кроссовере C5.

«В автомобиле невозможно не отметить дизайн, который органично сочетается с технологиями. Автомобиль выглядит модным! В спорте важны дисциплина, уверенность в себе, стремление к победе, но не менее важно выделяться среди толпы и обладать определенной внутренней силой. OMODA C5 точно покорит сердца всех. Лично я мечтаю о таком автомобиле», — отметила Щербакова.

Отмечается, что фастбэк кроссовер С5 марки OMODA представлен на российском рынке в трех комплектациях, 13 цветовых комбинациях и одним силовым агрегатом — бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. Двигатель работает в паре с вариаторной коробкой передач CVT25, которая вошла в число лучших в рейтинге «топ-10 лучших в мире коробок передач» в 2021 году, составленном экспертным сообществом Академии автомобильной оценки Local Cup. Силовой агрегат обеспечивает разгон фастбэк-кроссовера OMODA C5 до 100 км/ч за 9.9 секунд, максимальная скорость составляет 195 км/ч. Расход топлива на каждые 100 километров пути составляет в загородном режиме 5.8 литров, в смешанном режиме — 7.1 литра и в городском — 9.5 литров. Производитель допускает использование бензина с 92-ым октановым числом.

Автомобиль в комплектации JOY включает в себя обширный список оснащения: 18-дюймовые литые диски, светодиодные передние дневные ходовые огни и задние фонари, камеру заднего вида и задние датчики парковки, комплекс систем безопасности, включая стабилизацию курсовой устойчивости и антиблокировочную тормозную систему, четыре подушки безопасности, датчиком света и системой освещения с автоматическим отключением (Follow me home), круиз-контроль и возможность выбора режима вождения, электрический стояночный тормоз с функцией AutoHold, бесключевой доступ и запуск двигателя, дистанционный запуск двигателя и прогрева салона, обогрев передних сидений, рулевого колеса, лобового стекла, зеркал и форсунок стеклоомывателя, комбинированную отделку сидений, двухзонный климат-контроль, дефлекторы для второго ряда, беспроводную зарядку для смартфона, цифровую панель приборов диагональю 10.25 дюймов и аналогичных размеров систему мультимедиа с ёмкостным сенсорным экраном, навигацию и многое другое.

Приобретая фастбэк кроссовер в комплектации LIFESTYLE, покупатель получает автомобиль c более расширенным оборудованием: 18-дюймовые алюминиевые литые диски c красными вставками, стильные красные элементы отделки присутствуют также в экстерьере, светодиодные фары основного света, передние противотуманные фары, динамические указатели поворота, многоцветную атмосферную подсветку интерьера и наружную декоративную подсветку под передними дверьми, передние датчики парковки, систему кругового обзора 360 градусов с HD-камерами, передние сиденья с вентиляцией и электрическими регулировками со стороны водителя, систему мониторинга слепых зон, бесконтактное открытие двери багажника, кожаную отделку сидений, шесть музыкальных динамиков, полный «зимний» пакет.

Кроссовер OMODA C5 в топовой комплектации ULTIMATE в дополнение к оборудованию версии Lifestyle получает: коричневую кожаную отделку салона, двухцветную окраску кузова, передние сиденья c электрическими регулировками, панорамный люк, датчик дождя, встроенный видеорегистратор и пакет ассистентов помощи водителю: адаптивный круиз-контроль, помощь при движении в пробках, предупреждение о фронтальном столкновении, автономное экстренное торможение и предупреждение о покидании полосы, помощь при перестроении, аварийное удержание в полосе, предВКупреждение и предотвращение заднего перекрестного столкновения и функцию автоматического переключения дальнего и ближнего света.