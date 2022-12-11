В Рыбновском районе ученые нашли зуб мамонтенка

Коллектив географов РГУ имени Есенина во время летних экспедиций на берегу реки Оки у села Новоселки обнаружил хорошо сохранившийся зуб мамонтенка. Об этом сообщает «МедиаРязань».

Коллектив географов РГУ имени Есенина во время летних экспедиций на берегу реки Оки у села Новоселки обнаружил хорошо сохранившийся зуб мамонтенка. Об этом сообщает « МедиаРязань ».

Находки мамонтов в регионе происходят нечасто, как правило, это лишь отдельные кости или несколько сразу. Ученые установили, что мамонты около 300 тысяч лет из Америки вернулись в Евразию, в том числе заселив Рязанскую область.

Кости мамонта археологи обнаруживали на стоянках древних людей — в районе Старой Рязани у деревни Шатрища.

Новая находка хранится на кафедре географии, экологии и природопользования РГУ имени Есенина.