В Рязанской области сохранится туман
Рязанцев предупредили, что днем в воскресенье, 11 декабря, на территории области местами сохранится туман с видимостью 200-800 метров. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС.
Рязанцев предупредили, что днем в воскресенье, 11 декабря, на территории области местами сохранится туман с видимостью 200-800 метров. Метеопредупреждение опубликовано на
Жителей просят быть внимательными на улице, водителям рекомендуют снизить скорость движения и строго соблюдать ПДД.