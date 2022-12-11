В Рязанской области 12 декабря ожидается мокрый снег и до +4 градусов
В Рязанской области в понедельник, 12 декабря, прогнозируют осадки — мокрый снег, дождь, морось. Температура воздуха ночью составит −2…+3, днем −1…+4 градуса.
В Рязанской области в понедельник, 12 декабря, прогнозируют осадки — мокрый снег, дождь, морось. Температура воздуха ночью составит −2…+3, днем −1…+4 градуса. Прогноз погоды опубликован на
Будет облачно. На дорогах гололедица.
Ветер юго-восточный, южный, 6-11 м/с, местами порывы достигнут 12-17 м/с.