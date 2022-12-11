В пострадавшем от взрыва доме на улице Пушкина осмотрели каждую квартиру

В Рязани в воскресенье, 11 декабря, с участием жителей состоялись комиссии по проверке состояния каждой квартиры и помещений общего пользования в доме № 47 корпус 2 на улице Пушкина, который пострадал от взрыва. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

В Рязани в воскресенье, 11 декабря, с участием жителей состоялись комиссии по проверке состояния каждой квартиры и помещений общего пользования в доме № 47 корпус 2 на улице Пушкина, который пострадал от взрыва. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Комиссии необходимы для оценки возможного ущерба и оказания помощи.

Сообщается, что сильно пострадали четыре квартиры из второго подъезда. Всего в доме 28 квартир: 16 в первой секции и 12 — во второй.

Продолжаются работы по восстановлению газоснабжения в первом подъезде, поквартирные обходы с проверкой газового оборудования.