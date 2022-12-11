В Подольске семья погибла от отравления угарным газом

В Подмосковном Подольске семья из трех человек погибла в результате отравления бытовым газом. Тела 47-летних мужчины и женщины и их 18-летнего сына обнаружили в квартире на улице Бородинской, пишут «Известия».

В Подмосковном Подольске семья из трех человек погибла в результате отравления бытовым газом. Тела 47-летних мужчины и женщины и их 18-летнего сына обнаружили в квартире на улице Бородинской, пишут «Известия».

В квартире была обнаружена полуразобранная газовая колонка, сообщили в Следственном комитете Московской области.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Прокуратура Подольска взяла расследование на контроль.

Специалисты Мособлгаза осматривают газовое оборудование на месте происшествия.