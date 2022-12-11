В Петербурге водителя насмерть задавил его автобус

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга погиб водитель автобуса. Мужчина оказался зажат между двумя транспортными средствами, сообщает РЕН ТВ.

Во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга погиб водитель автобуса. Мужчина оказался зажат между двумя транспортными средствами, сообщает РЕН ТВ.

По словам очевидцев, когда водитель вышел из салона, автобус начал движение. В результате мужчину зажало между двумя автобусами. В первые минуты он оставался жив, но к моменту приезда спасателей скончался от полученных травм.

Полицейские выясняют личность погибшего.

Предварительно причиной происшествия стало то, что водитель не поставил автобус на стояночный тормоз.

Проводится проверка.