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В Дашково-Песочне на нескольких улицах из-за аварии отключили свет
По информации РГРЭС, произошло аварийное отключение по следующим адресам: частично на улицах Зубковой, Новоселов, Касимовском шоссе, а также на Кальной, Тимакова, Большой, Тимуровцев. Работы идут также на улице Боголюбова.

В Рязани на нескольких улицах пропало электричество. По информации РГРЭС, произошло аварийное отключение по следующим адресам: частично на улицах Зубковой, Новоселов, Касимовском шоссе, а также на Кальной, Тимакова, Большой, Тимуровцев. Работы идут также на улице Боголюбова.

На аварийно-восстановительные работы выехала дежурная бригада.

По уточненной информации, произошла авария у «Рязаньэнерго» на подстанции Песочня. По этой причине на нескольких ЦТП нет теплоснабжения. После устранения аварии электроснабжение и теплоснабжение восстановятся, сообщили в мэрии. Также отключена электроэнергия в домах на улицах: Бугровка, Сережина Гора (частный сектор), Олимпийский городок, 2, 8.

Ожидается, что неполадки устранят в течение трех часов.