Рязанцев предупредили об ухудшении погоды

Жителей Рязани предупредили об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, утром в воскресенье, 11 декабря, сохранятся осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Жителей Рязани предупредили об ухудшении погоды. По прогнозам синоптиков, утром в воскресенье, 11 декабря, сохранятся осадки, местами сильные, в виде дождя и мокрого снега, сообщает пресс-служба мэрии.

Температура воздуха ночью составит −3… +2 градуса, днем до +3 градусов. На дорогах гололедица, налипание мокрого снега, местами снежные заносы. В отдельных районах туман.

Возможное ухудшение видимости на автомагистралях и гололедица могут затруднить движение транспорта и увеличить вероятность ДТП. Водителям рекомендуют быть внимательнее, соблюдать правила дорожного движения, держать дистанцию. Пешеходам советуют надевать удобную обувь и переходить дорогу в положенных местах.

Городские службы работают в усиленном режиме и осуществляют непрерывный мониторинг состояния улично-дорожной сети. На дежурстве находятся машины КДМ, к уборке и обработке территорий привлечены подрядчики.

По мере выпадения осадков проводится механизированное подметание проезжей части и тротуаров с противогололедной обработкой. Цикл работ повторяют в соответствии с погодной. Особое внимание также продолжат уделять очистке пешеходных зон, тротуаров, подходов к остановкам.