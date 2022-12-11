Песков рассказал, что стало предвестником спецоперации на Украине

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что невыполнение Минских соглашений стало предтечей специальной военной операции. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что невыполнение Минских соглашений стало предтечей специальной военной операции. Об этом он рассказал в программе «Москва. Кремль. Путин» на телеканале « Россия 1 ».

Журналист Павел Зарубин задал вопрос, понимала ли Россия, что ее обманывают.

«Ну со временем, конечно, это стало очевидно, и опять же президент Путин и другие наши представители об этом постоянно твердили, заявляли. Но это все игнорировалось другими участниками переговорного процесса. Но вот и это все как раз является предтечей специальной военной операции», — сказал Песков.

Ранее бывший канцлер Германии Ангела Меркель дала интервью Die Zeit, в котором заявила, что целью Минских соглашений была попытка дать Украине время на усиление. Она добавила, что все понимали, что конфликт заморожен. По словам Меркель, в 2014 году НАТО не могла обеспечить Киев оружием так, как альянс делает это сейчас.