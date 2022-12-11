Малков встретился с семьями погибших в СВО рязанцев

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел встречу с членами семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел встречу с членами семей военнослужащих, погибших в ходе специальной военной операции. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства.

Матери и супруги погибших рассказали на встрече о жизненном пути мужчин, их подвигах и боевых наградах. Каждый погибший по указу президента награжден орденом Мужества посмертно: это Олег Воевода, Олег Лебедев, Антон Врадий, Семен Суховской, Кирилл Гусельников, Александр Денисов, Алексей Филиппов.

«Сегодня День героев Отечества — день ваших мужей и сыновей. Каждый из них — Герой, отдавший жизнь за Россию. Мы все очень гордимся ими и будем всегда помнить. Вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку. По любым вопросам. Без внимания никто из вас не останется, — сказал Малков.

По итогам общения с вдовами и матерями погибших глава региона отметил, что будут даны поручения по решению ряда частных вопросов семей.