В Рязанской области выпустили метеопредупреждение о тумане

Рязанцев предупредили о тумане. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 10 декабря.

Рязанцев предупредили о тумане. Метеопредупреждение опубликовано на сайте регионального ГУ МЧС в субботу, 10 декабря.

В ближайший час, с сохранением до 9 часов 11 декабря, на территории области местами ожидается туман с видимостью 200-500 метров.

При тумане возникают такие факторы опасности, как снижение видимости, затруднение движения транспорта, увеличение вероятности ДТП. Рязанцев просят быть осторожными.