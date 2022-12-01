В Рязани осудят уроженца Азербайджана, по вине которого в ДТП пострадал мотоциклист

Авария произошла 31 августа в 20:50, около дома № 28 по улице Ленина. Мотоциклист получил множественные травмы, которые привели к ампутации голени.

В Рязани осудят уроженца Азербайджана, по вине которого мотоциклисту в ДТП оторвало ногу. Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Авария произошла 31 августа в 20:50, около дома № 28 по улице Ленина. 45-летний мужчина на «ВАЗ-2107» столкнулся с 26-летним мотоциклистом на Honda. Момент попал на камеру видеонаблюдения, где видно, что легковушка на уступила дорогу мотоциклу.

Водитель мотоцикла получил множественные травмы, которые привели к ампутации голени. Это относится к тяжкому вреду здоровью.

Уголовное дело направили в суд.