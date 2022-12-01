Синоптик предупредил о «нордическом» декабре

Высока вероятность 20-градусных морозов.

В Москве декабрь будет «нордическим», температура будет холоднее нормы на 3-3,5 градуса. Об этом сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По словам синоптика, высока вероятность 20-градусных морозов.

«Мощный старт нового климатического сезона предопределит нордический характер всего декабря — месяц окажется примерно на 3-3,5 градуса холоднее нормы», — сообщил специалист.

При этом, недобор снега может составить 20-30%. Тишковец заявил, что дефицит снега придется в основном на первую декаду, с окончанием которой придут снегопады.

Также, по словам синоптика, вместо положенных к концу месяца 15-20 сантиметров, сугробы в столице подрастут до 10-15 сантиметров.

«Первый месяц зимы будет относительно холодным и малоснежным с большим, чем положено, количеством солнечных дней», — сказал Тишковец.