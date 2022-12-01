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Рязанских полицейских наказали за передачу данных в мессенджерах
К дисциплинарной ответственности привлекли более 100 сотрудников МВД.

Рязанских полицейских наказали за передачу данных в мессенджерах. Об этом сообщил представитель главного управления по надзору за исполнением федерального законодательства Генпрокуратуры Георгий Калиниченко, пишет РИА Новости.

К дисциплинарной ответственности привлекли более 100 сотрудников МВД. Они передавали конфиденциальную информацию по незащищенным каналам связи — электронная почта, факсы, мессенджеры.

По словам Калиниченко, информацию передавали в виде фотографий или отсканированных документов. Нарушения нашли в Рязанской, Воронежской, Иркутской, Калужской, Курской, Оренбургской, Свердловской, Смоленской, Тульской областей, Санкт-Петербурга и других регионах.