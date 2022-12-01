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Руководителя рязанской фирмы осудят за уклонение от уплаты налогов на сумму более 450 миллионов

Руководителя рязанской фирмы осудят за уклонение от уплаты налогов на сумму более 450 млн рублей. Об этом сообщила пресс-служба регионального СУ СКР.

Следствие установило, что с 1 июля 2018 года по 31 октября 2020 года директор фирмы, осуществляющей оптовую торговлю цветными металлами, с помощью фиктивных сделок о поставке продукции от ряда фирм и внесения в налоговую декларацию заведомо ложных сведений о налоговых вычетах по указанным сделкам уклонился от уплаты НДС. В результате общество, которым руководитель подозреваемый, не уплатило налог на добавленную стоимость на сумму более 450 млн рублей.

По уголовному делу провели комплекс следственных действий, проанализировали большой объем финансовой-хозяйственной документации, связанной с деятельностью организации, провели ряд судебных экспертиз.

На дебиторскую задолженность предприятия наложили арест.

Следователи собрали доказательства, обвинительное заключение по уголовному делу направили в суд.